Menteşe Belediyesi'ne Tarihi Kentler Birliği'nden başarı ödülü

MUĞLA (İHA)

Menteşe Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından 23 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da 20'ncisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ‘Başarı Ödülü' aldı.

33 belediyenin 33 uygulama ve 28 proje dalında toplam 61 proje ile başvurduğu yarışmanın ödül töreni YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Narlı Kahvesi Restorasyonu ile Başarı Ödülüne layık görülen Menteşe Belediyesi adına ödülü Etüd Proje Müdürü Mimar Yeliz Durmaz aldı. Durmaz, koruma ve özendirme yarışmasında alınan Başarı Ödülünü Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teslim etti.

Tarihi kentler birliğinden 3'üncü ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen Başarı Ödülü'nün önemine dikkat çeken Başkan Gümüş; “Narlı Kahvesi Restorasyonu ile Tarihi Kentler Birliğinden başarı ödülü aldık. Bu ödül Tarihi Kentler Birliğinden aldığımız üçüncü ödül oldu. Daha önce Hasan Yaraşlı- Levent Kökçü evi ile Hamdi Özsan evlerinde uygulanan restorasyon çalışmaları ile başarı ve proje ödüllerine layık görüldük. Hasan Yaraşlı- Levent Kökçü Evi Kültür Evi, Hamdi Özsan Evi ise belediye ek hizmet binası olarak hizmet veriyor. Menteşe Belediyesi olarak Muğla'da 1979 yılında başlayan korumacılık bilincini sürdürüyor, kentimizin tarihi yapılarını restore ederek, gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Tarihi Kentler Birliği'nden aldığımız başarı ödülü bizim için değerli. Aldığımız ödüller, kentimizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacıyla yaptığımız çalışmaların ve izlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kentsel Sit Alanındaki kültürel mirasımızın korunması amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Restorasyon çalışmalarımız ile Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan tarihi yapılarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek, kültürel miraslarımızı gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.