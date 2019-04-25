Menteşe Belediyesi'nin Çiçek Bahçesi rengarenk

Bitki ve çiçek

satışlarının yapıldığı çiçek bahçesindeki çeşitlilik ile fiyatların uygunluğu, vatandaşları

memnun ediyor.

Sadece Menteşe'ye değil, tüm bölgeye hizmet veren Menteşe Çiçek Bahçesi'nde bölgede yetişen tüm meyve fidanı ve bitki çeşitlerinin satışları yapılıyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çiçeklerin aynı zamanda kentin farklı noktalarında bulunan park ve bahçelerde kullanıldığını belirterek, “Bölgemizde yetişen çiçek ve bitki çeşitlerinin satışının yapıldığı çiçek bahçemizde, fiyatlarımız çok uygun. Yaklaşık 55 bin çiçeğin satışının yapıldığı çiçek bahçemize, vatandaşlarımızın ilgisi bizleri memnun ediyor. Çiçekleri aynı zamanda kentimizin farklı noktalarında bulunan park ve bahçelerde de kullanıyoruz. Buralarda dikilen çiçekler, kentimize renk katıyor” dedi.

Menteşe Çiçek Bahçesi'ndeki 10 bin metrekarelik alanda, yaz mevsime uygun şakayık,

gazanya, kadife çiçeği, petunya, vapur dumanı çiçeği, ipek çiçeği, kaktüs ve sukkulent

çeşitleri, echeveria, aloe vera, emel hanım, erica (funda) gibi 150 çeşit bitki satışının yanı sıra

şimşir, bodur alev çalısı, tesbih ağacı, oya ağacı, fırça çalısı, biberiye; ağaç ve çalı grubu

bitkilerin satışları da yapılıyor.