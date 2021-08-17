Menteşe Belediyesinin esnafa kira desteği sürüyor

Menteşe Belediyesi olarak Ocak Ayı Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edilen esnafa yönelik kira indirimini uygulamaya devam ettiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş,

“Daha önce de Haziran ve Temmuz aylarını da kapsayacak şekilde kiracımız olan esnafa ve üreticimize kira indirimi uygulamıştık. Şimdi de Meclisimiz tarafından verilen yetki kapsamında kira indirimlerini 2 ay daha devam ettirme kararı aldık. Menteşe Belediyesi olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, tüm imkânlarımızla esnafımızın, üreticimizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.