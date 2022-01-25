İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Menteşe Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor

Menteşe Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını gün içinde de sürdürürken, kar nedeniyle kapanan yolların açılmasına devam ediliyorMenteşe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bayır, Gazeller Mahalleleri’nde ana arter yollarda iş makinaları ile yol açma çalışması devam ediyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını gün içinde de sürdürürken, kar nedeniyle kapanan yolların açılmasına devam ediliyor


Menteşe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Bayır, Gazeller Mahalleleri'nde ana arter yollarda iş makinaları ile yol açma çalışması devam ediyor. Muğla Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi tarafından mahsur kalan bir ambulansa yönelik ihbar değerlendirilerek karayollarına ait Yerkesik-Sarnıç arası bağlantı yolu ulaşıma açıldı. Kafaca, Çiftlik, Çırpı Mahallelerimizde yol açma çalışmaları, Menteşe Evlerinde kar ve buzlanmaya yönelik küreme çalışması devam ediyor. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin çağrı merkezini arayabilir, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilirler” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.