Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında yapılan ve 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, encümen üyelikleri ile belediye komisyon seçimleri yapıldı.

Buna göre; Belediye Encümenliğine Erkan Aydın, Gonca Köksal, Hakan Ünsal oy çokluğu ile seçildi. Meclis Komisyon üyelikleri ise şu isimlerden oluştu; Plan ve Bütçe Komisyonu; Mustafa Yörük, Nail Kızıl, Bahattin Gür, Tahir Özsoy, Miraç Özcan. İmar Komisyonu; Gonca Göksal, Şahin Kırkan, Gökay Çakmak, İsmet Karakuş, Selim Bağcıoğlu. İnceleme Komisyonu; Nevzat Sarıçoban, Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Teslime Güven Doğramacı, Aykut Çekiç, Miraç Özcan. Çevre ve Sağlık Komisyonu; Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Esin Ayşe Atıl, Erhan Çetinkaya, İbrahim Çoban, Yasin Korkmaz. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Tuncay Onargan, Mehmet Güven, Arif Bişen, Hasan Çolak, Yasin Korkmaz, ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu; Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Esin Ayşe Atıl, Gökay Çakmak, Emine Dal Kılıçaslan, Yasin Korkmaz seçildi.

Toplantıda 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.