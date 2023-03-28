Menteşe Belediyespor'dan 20 madalya

Başkan Gümüş voleyboldan sonra karate ve masa tenisinden elde edilen başarılardan dolayı sporcuları tebrik etti.

Menteşe'de yapılan ve 10 ilden 32 kulübün 580 sporcusunun katıldığı Cengiz Toprak İller arası Karate Şampiyonasında Menteşe Belediyespor Karate Takımı şampiyonda 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya aldı. Masa Tenisinde ise Küçük Kadınlar İl Üçüncüsü, Küçük Erkekler İl Dördüncüsü olan sporcular takım olarak 5 madalya kazandı. Menteşe Belediyespor Futbol Takımı da mücadele ettiği U13 liginde karşılaştığı 48 Çağdaşspor'u yenerek sahadan galip ayrıldı. Hafta sonu yapılan müsabakalardan toplamda 20 madalya kazanan Menteşe Belediyespor önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Başkan Gümüş Menteşe Belediyesi olarak rutin belediyelik hizmetlerinin yanı sıra çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini belirterek “Belediyemiz çatısı altında kurduğumuz Menteşe Belediyespor Kulübümüz birçok farklı branşta katıldıkları turnuvalarda bizleri gururlandırıyorlar. Voleyboldan elde ettiğimiz başarıdan sonra Karate, Masa Tenisi ve futbol liginden elde edilen başarılar, alınan madalya ve kupalar hem bizi hem de ailelerini mutlu etti. Bizlere bu mutluluğu yaşatan tüm sporcularımıza ve Antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Anne babalarını da ayrıca kutluyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerinin yanında sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için sporda da onlara destek olmaya, onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.