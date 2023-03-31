Menteşe Beyliğinin ilim merkezinde arkeolojik çalımalar sürüyor

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle 12 ay boyunca arkeolojik kazı çalışması yapılan ve 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil olan Milas Beçin Kalesinde antik dönemlerden, Menteşeoğulları Beyliğine ve Osmanlı'ya kadar Türk-İslam dönemi eserleri bir arada görülebiliyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Beçin Kalesi ve Ören yerinde Muğla Valiliğinin desteğiyle bölgede alternatif turizmin geliştirilmesi ve alternatif turizm çeşitliliğinin arttırılması çerçevesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Antik şehre girilen yoldan yukarı doğru çıkıldığında Ahmed Gazi Medresesi, Orhan Camii, türbeler, Hanikâh, Kızılhan ile Kubbeli Çeşme'nin çevrelediği kent meydanına ulaşılıyor. Son yıllarda ortaya çıkarılmaya başlanan sokak dokusu Ortaçağ Türk kentinin biçimlenişini göstermesi açısından çok değerli bilgiler sunuyor.

Menteşe Beyliği‘nin ilim merkezi olan Beçin Kalesi ve ören yerinde geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarla pek çok eser restore edilmiş ve kültür turizmine kazandırılmıştı. Beçin Kenti'nin ve Menteşe Beyliği'nin en önemli yapılarından birisi olan ve 1375 yılında Menteşe Beyi Sahillerin Sultanı Ahmed Gazi tarafından yaptırılan Ahmed Gazi Medresesi de restore edilerek bugün Taş Eserler Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ahmed Gazi Medresesi Taş Eserler Müzesinde, taş eserler dışında Medresede eğitici odalarda 25 adet etnografik nitelikte eser sergilenmektedir. Müze içerisinde eser teşhiri dışında sinevizyon odası, Anadolu medrese örneklerinin minyatürleri ve canlandırma odası yer almaktadır.

Bütüncül bir bakış açısıyla yapılan arkeolojik kazı, restorasyon ve renovasyon çalışmalarının hızlandırıldığı alanda kültür turizmi potansiyelini artırmak için tur otobüslerine de hizmet verebilecek bir otopark, karşılama merkezi, kafeterya gibi sosyal alanlar yenilenirken, Beçin kalesine ulaşımda daha kolay hale getiriliyor.

Kale ve yol aydınlatmalarının da iyileştirildiği çalışmalarda Beçin Kalesi Bodrum karayolundan daha görünür hale gelirken çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki kültür turizmi hareketliliğinin artması bekleniyor.

2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil olan Beçin Kalesi ve Şehrinin Muğla'nın önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Beçin Kalesi, Selçuklu Mimarisinin en güzel örneklerini sunmaktadır. Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olan Beçin'de günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli eser bulunmaktadır. Antik dönem, Selçuklu ve Osmanlı'dan üzerinde yaşadığımız topraklarda kalan tarihi ve kültürel değerlerimizi geliştirme konusunda çalışmalarımızın kısa zamanda karşılığını alacağımıza inanıyorum” dedi.