Menteşe Camilerinde Bayram temizliği

Belediyenin cami temizlik ekibi tarafından tarihi Şeyh camisinin halıları, kapıları, ayakkabılıkları, kitaplıkları, pencereleri, mihrap, kürsü ve minberine kadar köşe bucak her yeri özenle temizlendi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak düzenli bir şekilde ibadethanelerin temizliğini yaptıklarını, gerek görüldüğünde camilerin bakım ve onarımlarını da gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Başkan Gümüş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için camilerimizin temizliğine hız verdik. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ekiplerimiz her gün ilçemizdeki farklı camilerin temizliğini yapıyor. Cami içlerinde halıları özel makinelerle yıkayan 4 kişilik temizlik ekibimiz, Ramazan Bayramına kadar temizlik çalışmalarına aralıksız olarak devam edecekler”