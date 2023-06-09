Okul sporları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kız Hokey takımı Türkiye dördüncüsü oldu.

Ege Bölgesi ikincisi olarak Türkiye Finallerinde Muğla'yı temsil eden, Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Final Grubu'nda Diyarbakır Bahçiler Ortaokulu'nu 4-0 Zonguldak Kozlu Ortaokulu'nu 1-0 yenerek Türkiye Şampiyonası Finallerinde yarı finale yükseldi. Yarı final grubunda 2 mağlubiyet alan Muğla temsilcisi Türkiye Şampiyonasını dördüncü sırada tamamladı.

Turnuva ile ilgili konuşan Antrenör Serkan Şen “Tamamı Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularından oluşan takımımızın hedefi daha yüksekti fakat bu başarı onlar için güzel tecrübe oldu. Hem de Türkiye'nin en iyi 4 takımı arasında yer aldılar, onlarda ablaları gibi ileride şampiyonluk yaşayacaklardır, inanıyoruz ve güveniyoruz. Desteklerinden ötürü okul müdürümüz Bilal Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İdris Kömürcü , İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür ediyoruz “diye konuştu.