Menteşe Devlet Hastanesi 15 Temmuz'da açılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmet girmesinin ardından atıl duruma düşen eski SSK ve Devlet Hastaneleri binaları için devreye giren AK Parti Milletvekilleri, atıl binaların 100 Yataklı Menteşe Devlet Hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığı'ndan olur almışlardı. 22 Kasım'da tadilat ihalesi yapılan hastanede yüklenici firma 3 Ocak'ta tadilat çalışmalarına başladı.

Tadilat çalışmaları başlayan hastanede AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Menteşe Belediye Başkan adayı Av. Gültekin Akça, Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal ve İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer incelemelerde bulunurken, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

15 Temmuz'da açılışı yapılacak

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe devlet hastanesi tadilat ihalesi 22 Kasım'da açık ihale usulü ile ihale edildiğini, firmanın 3 Ocak 2019 tarihinde de tadilat işlemlerine başladığını açıkladı. Milletvekili Gökcan, “Sağlık bakanlığı tıbbi cihaz planlama daire başkanlığı bünyesinde yapılan toplantıda hastanenin donanım ve mefruşatı için 8 milyon 700 bin TL ödenek tahsis edildi. Hastanenin perde, yönlendirme tabela (iç-dış mekan ) ve bilişim altyapı ihtiyacı için de ayrıca ödenek talebi hazırlıklarımız devam ediyor. Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 1. Seviye 6 yataklı erişkin yoğun bakım ile 5 yataklı palyatif bakım ünitesi açılışı için gerekli izinler alındı. Yeni açılacak hastanemizde 19 acil ünitesi, 21 adet poliklinik odası (her branşta ) , 4 ameliyathane odası, 2 SDL odası (özellikli doğumhane) mevcut olup, kemik dansitometre cihazı, çift dedektörlü dijital röntgen cihazı Bilgisayarlı Tomografi cihazı, Endoskopi, Laparoskopi gibi kapalı ameliyatların yapılabileceği tıbbi donanımlar, göz muayene ve ameliyatları için tıbbi cihazlar, fizik tedavi üniteleri için gerekli donanımlar hizmet verecek. Hastanemizin en kısa sürede Muğlalı hemşehrilerimize hizmet verebilmesi için gerekli çalışmalar hızla devam ederken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde açılışının yapılması planlanıyor” dedi.

Anjio cihazları geldi

Milletvekili Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne söz verdikleri Anjiyo cihazlarının geldiğini belirtirken, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanemizde kalp cerrahisi bölümünde operasyonlar yapılmaya başlandı. Artık, erişkin ve çocuk kalp ameliyatları ve Bypass ameliyatlarının Muğla'mızda yapılmaya başlandığı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca 2 adet anjio cihazımız hastanemize teslim edildi. Şu anda kurulumu bitmek üzere olup, hastalarımızın anjio işlemleri Şubat ayı içinde hastanemizde yapılmaya başlanacak” dedi.