Menteşe Devlet hastanesinde geri sayım başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin faaliyete geçmesinin ardından atıl durumda kalan Menteşe ilçe merkezindeki hastanenin 100 yataklı 2'nci basamak sağlık hizmeti vermesi için başlatılan tadilat ve iyileştirme çalışmalarında sona gelindi.

Menteşe Devlet Hastanesinde 22 Kasım 2018'de tadilat ihalesi gerçekleştirilmiş, yüklenici firma 3 Ocak tarihinde iş başı yapmıştı. İki blokta başlayan tadilat ve iyileştirme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Hastanede kullanılacak mobilyaların tamamı yenilenirken, idari bina, acil servis, poliklinikler ve hasta yatış odalarında tadilat tamamlandı, elektrik ve elektronik cihazlar için kablolar tamamen yenilendi.

100 yataklı 2'nci basamak Menteşe Devlet Hastanesi'nin hizmete girmesi için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, “Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir sağlık hizmetinin almasını sağlamak. İki blokta süren güçlendirme ve tadilat çalışmalarında artık sona geldik. Hastanemizde 25 Uzman hekim ve 10 pratisyen hekim görev alacak. Tomografi çekimi dahil birçok branşta hizmet verilecek. Büro malzemelerimizin tamamı geldi. Cihazlarımız konusunda da sıkıntı yok. Ameliyathanemiz yenileniyor. Ameliyathanenin yenilenmesi konusunda 22'nci dönem Ak Parti Milletvekilimiz Seyfi Terzibaşıoğlu mali anlamda büyük katkılar verdi. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere AK Parti Muğla Milletvekilleri ve İl Başkanına Menteşe Devlet Hastanesi'ne verdikleri destek ve katkı nedeniyle Muğlalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Menteşe Devlet Hastanesi'nin hizmete girmesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yükünün azalacağına inanıyorum” dedi.

İki blokta devam eden çalışmalar kapsamında binanın iç ve dış cephesinde güçlendirme çalışmalarının yanında boyama işlemleri tamamlanmak üzere. Hastanede, İç hastalıklar, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, göz hastalıkları, Üroloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, kapalı ameliyatların yapılabileceği tıbbi donanımlar, Kulak Burun Boğaz ve Çocuk Hastalıkları gibi 20 poliklinik, 4 ameliyathane odası, çift dedektörlü dijital röntgen cihazı, kemik dansitometre cihazı, fizik tedavi üniteleri için gerekli donanımlar hizmet verecek.