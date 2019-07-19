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Menteşe el sanatları üretici pazarı yenileniyor

Menteşe Belediye ekipleri, Pazaryerinde kadınların el emeği göz nuru eserlerini sergileyip, satışını yaptığı Kadın El Sanatları Üretici Pazarını yenileme çalışmalarına başladı.


Çalışmalar kapsamında, Üretici Pazarına aynı zamanda ilave yapılarak, kullanım alanı genişletiliyor.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Menteşe Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatın içinde olmalarını ve ekonomik anlamda bağımsız olmalarını önemsiyoruz. Belediye olarak ücretsiz kurslar veriyor, sergiler açıyoruz. Pazaryerimizde bulunan El Sanatları Üretici Pazarımız da bu noktada kadınlara hizmet veriyor. Ücretsiz olarak kadınların kullanımına verdiğimiz El Sanatları Üretici Pazarımız sayesinde kadınlar el emeği, göz nuru eserlerini sergileyip, satış yapabiliyorlar. Böylelikle ev ekonomilerine katkı sağlıyor, sosyal hayatın ve iş hayatının içinde oluyorlar. Belediye olarak kadınlara daha çok destek olmak adına, bu alanı genişletip yenilemeye karar verdik. Zaten burası sadece onların kullanımına ayrılmış bir alan. El Sanatları Üretici Pazarını yenileme ve genişletme çalışmaları sonrası, en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Haftanın 5 günü kadın dernekleri ve üretici kadınlar dönüşümlü olarak bu alanı kullanabilecekler. ” dedi.

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