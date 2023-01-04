Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu öğrencileri yenilenen okullarına kavuştu

Güçlendirme ve büyük onarım çalışmalarına yaz aylarında başlanan ve baştan sona yenilenen Emirbeyazıt İlkokulunda normal eğitime geçildi. Öğrenciler yeni yıl ile birlikte yenilenen okullarında eğitim öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Deprem analizi önceki yıllarda yapılarak güçlendirmeye alınan Emirbeyazıt İlkokulu'nun güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları yaz aylarında başlamış ve öğrenciler 2022/2023 eğitim öğretim yılına, Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesinde ikili öğretimle başlamıştı. Yapılan çalışmaların Aralık ayı sonunda tamamlanmasıyla birlikte Emirbeyazıt İlkokulunda normal eğitime geçildi. Güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları ile okul baştan sona yenilendi, teknolojik alt yapısı desteklendi.

Yapılan büyük onarım çalışmalarında güçlendirme perdeleri ile deprem güvenliği artırılan okulun sınıfları, atölyeleri, lavaboları, tüm ıslak zeminleri, elektrik tesisatları, aydınlatmaları, kapıları, klimaları ve çatısı yenilendi. Alçı boya ve badana işleriyle okul yeni ve güzel bir görünüme kavuştu. Ayrıca yapılan mantolama işleri ile okulun ısı ve nem yalıtımı sağlandı.

Okulların öğrencilerimiz için daha güvenli ve modern eğitim ortamlarına dönüştürmek adına başlatılan çalışmaların meyvesini birer birer verdiğini ifade eden İl Müdürümüz Emre Çay "Emirbeyazıt İlkokulumuzun güçlendirme, büyük onarım, bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Bakanlığımız öncülüğünde, Valiliğimiz himayelerinde yapılan büyük onarım çalışmaları ile okulumuzun fiziki alanlarının yanında donatım alt yapısı da baştan sona yenilendi. Bu süre zarfında bizlere gösterdikleri anlayış için velilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Okulumuz öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.