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Menteşe halk pazarında Korona virüs denetimi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, zabıta ekipleri ile birlikte perşembe pazarında korona virüs önlemleri kapsamında halk sağlığını tehdit edecek bir şekilde satış yapılıp yapılmadığını denetleyerek, üreticileri ve halkı bilgilendirdi.


Perşembe pazarında yapılan denetimlerde üreticiler; Başkan Gümüş ve zabıta ekipleri tarafından kurallara uygun, poşetli, temassız ve belirlenen sosyal mesafede satış yapmaları konusunda denetlenerek bilgilendirildiler. Menteşelilerin korona virüs önlemleri kapsamındaki kurallara uyduklarını ifade eden Başkan Gümüş, “Menteşe perşembe pazarımız, farklı bölgelerden gelen pek çok üreticimizin bir çatı altında satış yaptıkları bir yer olması nedeniyle önemli. Yaptığımız denetim ve bilgilendirmeler sonucunda görüyoruz ki Menteşe halkımız ve üreticimiz korona virüs için alınan önlemlere uyuyor ve bu konuda son derece duyarlı. Ben tüm halkımıza ve üreticilerimize bu hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza evlerinde kalmaları çağrımızı bir kere daha yeniliyor ve bu kötü günleri hep birlikte dayanışma ve sabır ile aşacağımıza inanıyorum” dedi.

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