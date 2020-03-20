Menteşe halk pazarında poşetli dönem başladı

Menteşe'deki halk pazarlarındaki tezgâhlarda poşetli satış dönemi başladı. Pazarlardaki ürünler pazarcılar tarafından tezgâhlarda yarım, bir, iki veya üçer kiloluk poşetlerde hazırlanarak satışa uygun hale getiriliyor. Pazarcı esnafı satışa başlamadan önce zabıta ekiplerinin gözetiminde gerekli hijyenik kurallara uyduktan sonra satışlarına başlıyor. Açık Pazar yerindeki manav tezgâhlarında başlayan ilk uygulama, Menteşe'de tüm halk pazarlarında uygulanacak.

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında Menteşe Belediyesi tarafından halk pazarlarında poşetli satış dönemine başlandı. Poşetli satış uygulaması hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu kapsamda Menteşe'deki pazarlarımızda poşetli satış dönemini başlattık. İlk uygulamaya açık pazar yerindeki manav pazarında başlandı. Pazarcılar ürünlerini yarım, bir, iki, üç veya tüketicinin isteğine göre daha fazla kilolarda poşetleyerek satışa uygun hale getiriyorlar. Pazarcı esnafımız ayrıca satışa başlamadan önce zabıta ekiplerinin gözetiminde gerekli hijyenik kurallara uyduktan sonra satışlarını yapabiliyorlar. Uygulamamız Perşembe Açık Pazaryeri, Akyol Pazarı, Üretici Pazarı, Toki Pazarı, Kafaca, Yeşilyurt, Yerkesik, Düğerek ve Kötekli Mahallelerimizdeki pazarlarımız olmak üzere tüm pazar yerlerini kapsıyor. Uygulama kapsamında pazar yerlerimizde sadece gıda ürünü satışlarına izin veriyoruz. Giysi, kıyafet, hırdavat gibi ürünlerin satışlarına ve bu yönde açılacak tezgâhlara sağlık önlemleri kapsamında geçici bir süre izin verilmiyor. Uygulamayı bugün başlatmamıza rağmen kısa zamanda hem vatandaşlarımızdan, hem de pazarcı esnafımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun. Ayrıca daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için ekiplerimiz tarafından pazar alışverişini yapan vatandaşlarımızı alınan sağlık tedbirleri konusunda bilgilendiriyor, dezenfektan jel vererek, ellerini daha temiz tutmalarını sağlıyoruz. Sağlık tedbirleri kapsamında pazar yerlerimizi dezenfekte ve temizleme çalışmalarımız ise devam ediyor. Vatandaşlarımız ülke genelinde alınan sağlık tedbirlerine ve 14 kurala lütfen uysunlar. Biz Menteşe Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.