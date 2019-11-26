Menteşe Karatede rakip tanımıyor

Menteşe Belediyesi Karate Takımı Türkiye'nin farklı illerinden 21 kulübün finalde yarıştığı Aybars Kılıçhan Ege Karate Ligini Şampiyon olarak tamamladı.

Karate Ligi Müsabakalarının minik kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde takım halinde şampiyon olan Menteşeli Karateciler 2 branşta toplam 8 altın madalya kazandılar.

Menteşe Belediyesi Karate Takımı, müsabakaların ferdi kategorisin de altın madalyaları rakiplerine kaptırmadı. Ferdi kategorisindeki karşılaşmalar sonucunda Menteşeli sporcular 4 altın 5 gümüş madalya kazandı.

Şampiyon olan sporcuları ve hocalarını tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Karate takımımız 12 Altın 5 Gümüş olmak üzere toplam 17 Madalya ve 2 kupa kazanarak bizleri gururlandırdılar. Hepsini emeği ve özverisi için kutluyorum. Çocuklarımız genç yaşta spora yönlendirildiğinde ve disiplinli bir şekilde çalıştıklarında gördüğünüz gibi mutlaka başarılı oluyorlar. Küçük yaşta elde ettikleri bu başarılar onların gelecekteki spor yaşamlarını da olumlu olarak şekillendirecektir” dedi.