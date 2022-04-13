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Menteşe kırsal Dokuzçam Mahallesi'nde orman yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.



Yangın, öğlen saatlerinde Menteşe İlçesi Dokuzçam Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ekibi sevk edildi. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın, geniş bir bölgeye yayılmadan ekipler tarafından söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

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