Menteşe Kültür-Sanat-Tarih dergisi çıktı

Kent kültürü ve tarihinin yazılı olarak aktarıldığı ‘Menteşe' kültür-sanat-tarih dergisinin 12'inci sayısında birbirinden değerli yazar ve şairlerin yazıları ve şiirleri yer alıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yeni yılın ilk sayısının okurlarıyla buluştuğunu belirterek, “Her ne kadar zor bir dönemden geçsek de biz Menteşe Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik. Bu süreç kültüre, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri hiçbir zaman azaltmadı. Aksine vatandaşlarımızı kültürel ve sanatsal çalışmalara dâhil etmek için daha çok çalıştık. Yeni sayımızda çok değerli yazarlarımızın yazıları ile kent tarihimizi ve kültürümüzü sizlere aktarırken, kentimize değer katan ve yön veren isimlere yer vererek, hep birlikte hatırladık. Geçtiğimiz yılın aralık ayında kaybettiğimiz büyük usta Muğlalı uluslararası fotoğraf sanatçısı Nevzat Çakır'ı yeni sayımızda andık. Muğla sevdalısı, fotoğraf sanatçısı Nevzat Çakır fotoğrafları, anıları ve geride bıraktığı eserleriyle daima yaşayacaktır. Bu düşüncelerle, Menteşe Belediyesi olarak kentimizin değerli yazar, şair ve sanatçıların yazılı ve sözlü eserlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Dergimizin yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, keyifle okumanızı diliyorum” dedi.

‘Menteşe' kültür - sanat ve tarih dergisinin bu sayısında Ayser Özbulut, Birdal Can Tüfekçi, Firdevs Tunçay, Hamdi Topçuoğlu, Hatice Altunay, Hümeyra Gün, İmgesu Korkut, İlhan Sözbilir, İsa Küçük, İsmail Zorba, Kemal Gürbüz, Kemal Yalçın, Mehmet Celal Özcan, Mehmet Erbil, Mehtap Birgili, Muammer Özler, Münevver Ongun, Nail Ongun, Oktay Yivli, Özer Ozankaya, Rıza Öztürk, Sadettin Özbek, Önder Çakır, Turgay Mutlu ve Turgut Dereli yazıları ile yer alıyor.

Dağıtımına başlanan Menteşe kültür - sanat - tarih dergisine Menteşe Belediyesi'nden ya da Menteşe Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.mentese.bel.tr adresindeki “yayınlarımız” kısmından dijital olarak ulaşabilirsiniz.