Menteşe Merkez ve Bayır Mahallesi'ne yeni su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bayır Mahallesi'nde başlattığı çalışma sonrasında Menteşe Merkez ve Bayır Mahallelerinin yararlanacağı 2 bin 592 ton /gün ek içme suyu sağlıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde su kaynaklarını yenileme ve ek su kaynaklarının bölgelere kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Menteşe Bayır Mahallesi'nde başlatılan çalışma ile bölgeye yeni bir su kaynağı sağlanacak. Çalışma kapsamında Bayır Mahallesi'nde bulunan yeni içme suyu kaynağı ve depo arasında 850 metrelik terfi hattı imalatı yapılarak, yeni kaynak mevcut şebekeye bağlanacak. Kazandırılacak olan su kaynağı sonrasında Bayır ve merkez mahallelerinin faydalanabileceği 2 bin 592 ton / gün su bu mahallelere kazandırılacak.

Ek kaynak çalışmalarının yanı sıra Bayır Mahallesi'nde başlatılan proje kapsamında bölgedeki kuyu ve mevcut içme suyu deposunun yenileme çalışmaları da yapılacak.