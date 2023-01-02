Menteşe otogarında menşei belli olmayan 305 kilo sucuk ele geçirildi

00 sıralarında, Menteşe otogarında, menşei belli olmayan etiketsiz ve taşıma koşulları uygun olmayan 305 kilo sucuk ele geçirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada,”02.01.2023 tarihinde gelen ihbar üzerine saat 07.30-08.00 de Muğla Menteşe otogarında yapılan incelemede menşei belli olmayan etiketsiz ve taşıma koşulları uygun olmayan 305 kg sucuk ele geçirildi. Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 305 kg sucuğa imha edilmek üzere el konulmuştur.5996 sayılı kanunda belirlenen sorumlulara idari para cezası uygulanmış olup yasal süreç devam başlatılmıştır. İhbarlarınızı Alo 174 ihbar hattına veya "0501 174 0 174" numaralı hattımıza yapabilirsiniz” ifadesi kullanıldı.