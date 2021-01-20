Menteşe Pazar yerinin uzay çatısı yenileniyor

Muğla bölgende kurulan en büyük halk pazarı arasında yer alan ve Perşembe günleri kurulan Muğla'nın Menteşe ilçesindeki pazar yeri çatısı yenileniyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, olası risklere karşı bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Başkan Gümüş, “Bölgenin en büyük üç pazarından birisi olan il genelinde üreticilerimizin ürünlerinin satıldığı, bu yapısıyla kent ekonomisine katkı koyan, ilimizi ziyaret eden turistler tarafından da ‘open market' olarak bilinen Perşembe pazarı çatı iyileştirme çalışmasına başladık. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl üretici pazarımızı ve kadın el sanatları satış reyonunu yenilemiştik. Çalışmalarımıza yıllarca sorunsuz hizmet veren pazar yeri çatısı ile devam ediyoruz. Ekiplerimizce yapılan rutin kontroller sonucunda mevcut taşıyıcı kolon sisteminde yıpranmalar tespit ettik. Bu nedenle herhangi bir sorun ya da olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek için açık kesit taşıyıcı sistem elemanları kullanarak taşıyıcı kolon sistemini yenileme çalışmalarına başladık. Yenileme çalışmaları için gerek vatandaşlarımızın gerekse üreticilerimizin zarar görmemesi adına gerekli bütün önlemleri aldık, bazı yerlere bariyer çektik ve uyarı levhaları yerleştirdik. Yapılan çalışma ile modüler sistem üzerine kurulu çatı yenilenmiş olacak. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan pazar yerinde alınan önlem ve uyarılara dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

Çatı yenileme projesinin yanında günlük kullanıcılar ve esnaflara yönelik pazar yeri zemininde de yeni düzenleme yapılacağını ifade eden Başkan Gümüş, pazar yerine modern bir görünüm kazandıracaklarını, vatandaşların daha konforlu bir ortamda gönül rahatlığı ile alışveriş yapacaklarını sözlerine ekledi.