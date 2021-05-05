Menteşe pazaryeri zemin yenilemeleri sürüyor

Perşembe pazarı zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, zemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Perşembe pazarı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Uzay çatı iyileştirme çalışması tamamlanan ve 92 taşıyıcı kolonun yenilendiği Perşembe pazarımızda sokağa çıkma yasağını iyi bir şekilde değerlendirerek, zemin yenileme çalışmalarına başladık. Pazaryerimizin sol tarafında kalan, sirkülasyonun yoğun olduğu araç ve yaya trafiğine açık olan yolu tamamen yenilemiştik. Ekiplerimiz bu nokta da pazaryerinin ana arterini oluşturan yolda kaldırım karo kaplama ve yol gövdesi kilit parke kaplama çalışmalarını tamamladı. Pazaryerinin iç kısmının da büyük bir bölümü yenilendi. Ekiplerimiz şuan pazaryerimizin sağ tarafında kalan peynircilerimizin tezgah açtığı alanı ve zabıta noktasının bulunduğu rampayı yeniliyor. Yoğunluğun olduğu alanlarda beton ve kilit parke çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte bölgemizin üç büyük pazarından birisi olan Perşembe Pazarımız daha çağdaş, güvenli ve modern bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.