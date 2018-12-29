Menteşe personeli ‘Birlik ve beraberlik gecesi'nde buluştu

Osman Gürün, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Meclis Üyeleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri, belediye personeli ve eşleri katıldı.

Gecede konuşmasına 2018 yılındaki özverili çalışmaları nedeniyle Menteşe personeline teşekkür ederek başlayan Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Siz değerli ailemle birlikte halkımızın her kesimine hitap eden, vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttıran, özgürlükler kenti, tarih ve kültür kenti Menteşe ismine yakışan projeler üreterek halkımıza hizmet ettik. Bu süreçte çay ocağı görevlimizden temizlikçimize, zabıtamızdan şeflerimize, müdürlerimize ve başkan yardımcılarımıza kadar halkımız için her zaman çözüm üretme odaklı, sıcak bir şekilde çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerle birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Menteşemize, Muğlamıza, ülkemize baharı getireceğiz. Mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl diliyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise konuşmasında “Biz Bahattin Başkanımla halef selefiz. Ben Bahattin Başkanın halefiyim o benim selefim. Bahattin Başkanımız Muğla Belediyesinden devraldığı hizmet bayrağını daha da yukarılara taşıdı. Kendisine ve vatandaşa hizmet etmek için emek veren tüm personelini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından emekli olan belediye personeline vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.