Menteşe personeline iş sağlığı ve afet bilinci eğitimi

İş Güvenliği Uzmanı Emre Katıksız ve Menteşe Belediyesi İşyeri Hekimi Mustafa Koparal Aladağ tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde verilen eğitimlerin amacının; çalışanların iş sağlığı güvenliği, afet bilinci ve müdahalesi konusunda bilgilendirilmesi olduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, personelin eğitimlerde, oluşabilecek iş kazalarının önüne geçmek ve afet bilgilendirilmesi ile ilgili güncel olarak bilgilendirildiklerini belirtti.

Başkan Gümüş, “Oluşabilecek iş kazalarının önüne geçmek, yaşanan herhangi bir olayda acil müdahale ve afet bilinci konusunda personellerimize düzenli olarak eğitimler vermeye devam ediyoruz. Amacımız personelimizin bilgili ve donanımlı olmasını sağlayarak daha az riskle çalışması ve karşılaşacağı olumsuz durumlarda müdahale edebilecek donanıma sahip olmasıdır” dedi.