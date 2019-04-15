Menteşe Sanayi Sitesi için TOKİ heyeti Muğla'ya geldi

Menteşe ilçesi Akkaya mevkiine yapılacak Yeni Sanayi sitesi ile ilgili TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ve Uzman Caner Sarıca dün Muğla'ya gelerek projenin paydaşları ile toplantı gerçekleştirdi.

1249 üye kapasiteli S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesinin binasında gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanı Emin Madran, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Şükrü Ayyıldız ile S.S Ata Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ayhan Çay ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan S.S Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, " Muğla'nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak olan bu projeyi hayata geçirmek için önemli bir adım daha atıldı. Sanayi Sitemizle ilgili TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ve Uzman Caner Sarıca'nın katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. TOKİ'nin hazırlayacağı protokolü, Muğla'daki paydaşlarımız inceleyecek ve üzerinde yapılacak düzeltmelerle yol alacağız" dedi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Uzman Caner Sarıca, Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanı Emin Madran, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ve S.S Ata Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ayhan Çay, Sanayi Sitesinin yapılacağı Akkaya mevkiindeki arazi üzerinde incelemede bulunduktan sonra Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.