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Menteşe sokakları yıkanıyor

Türkiye’de Korona Virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı.

Türkiye'de Korona Virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı.


Çalışmalar kapsamında vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez sokaklar yıkanmaya başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından Menteşe'de vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yapılıyor. Halkın sağlığı açısından bu tür işlemlerin bu süreç boyunca rutin aralıklarla devam edeceğini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri,i vatandaşların da Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkate almasını istediler.

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