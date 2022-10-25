Menteşe Zeytinköy Mahallesi'ne ek su kaynağı

Bu çerçevede birçok bölgede çalışmalarına devam eden MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Zeytinköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği projeyle bölgeye yeni bir su kaynağı sağladı.

MUSKİ ekipleri tarafından Zeytinköy Mahallesi'ne yetecek kadar yeni içme suyu kaynağı sağlanırken, kaynak ile depo arasında terfi hattının yapımı da tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeni su kaynakları Zeytinköy Mahallesine aktarılarak mahalle sakinlerinin kesintisiz su alması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin mahallesinde yaptığı altyapı çalışmalarını yakından takip eden Zeytinköy Mahalle Muhtarı İbrahim Aykaç, şunları ifade etti: “Mahallemizin bir süredir su sıkıntısı vardı. Mahallemize gelen su yetersizdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü mahallemizin su sıkıntısını ortadan kaldırmak için yeni su kaynakları sağladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahallemiz 24 saat boyunca kesintisiz su almaya başladı. Mahallemize sağladığı hizmetler nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim” dedi.