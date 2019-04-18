Menteşe Ziraat Odası yeni muhtarlar ile bir araya geldi

Muğla'da Menteşe Ziraat Odası tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçe genelindeki muhtarlarla tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, “Değerli muhtarlarım, 31 Mart yerel seçimleri bitti. Menteşe'de 66 mahallenin 29 muhtarı değişti. Tüm muhtarlara hayırlı olsun diyorum. Bizler Ziraat Odası olarak muhtarlarla kardeş kurumuz. Muhtarlarımızın mührü olmadığı müddetçe bir evrakın odamızdan geçme şansı yok. Onun için biz muhtarlarla kardeş kurumuz. Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak bölgemizdeki çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları kitapçık halinde toplayan, çözümü için başta Tarım ve Orman Bakanları olmak üzere yöremizin milletvekillerine, ilgili kurumlara gönderdik. Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu olarak Muğla'daki tarımın sorunlarını bu kitapçıkta topladık. Menteşe'deki çiftçilerimizin sıkıntılarını çözmeye ve ilgili kurumlara ulaştırmaya çalışıyorum. Bu kitapçıklardan sizlere vereceğiz. Lütfen bu kitapçıkları köy kahvelerinde dağıtın. Vatandaş bizi sadece aidat alan bir kurum olarak düşünmemeli. Bizim amacımız üreten çiftçimizin bilinçli üretim yapması ve daha çok gelir elde etmesi. Bunun yanında Menteşe Ziraat Odası olarak alternatif ürünler konusunda da kırsal mahallelerimizde çalışmalar yapıyoruz. Muhtarlarımızdan alternatif ürün yetiştirilmesi konusunda gelecek talepleri değerlendirmeye hazırız” dedi.

Ardından konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yerel seçimleri tamamladık. Hepimiz göreve başladık. Geçen 5 yıllık süreçte muhtarlarımız ile işbirliği içinde siyaset üstü bir çalışma yaptık. Bundan sonra da sizlerle beraber birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ise, “Menteşe'de kazasız belasız yerel seçimleri atlattık. İlimize, ilçemize, ülkemize hayırlı olsun. Belediye başkanımız seçildi, sizler seçildiniz. Allah mahçup etmesin. Güzel hizmetlere hep beraber imza atacağız. Hepimizin amacı mahallemize, ilçemize ve ilimize dolayısı ile bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarımıza hayırlı hizmetler üretmek. Muhtarlar, demokrasinin temel taşıdır. Bizim ilçe merkezi olsun, kırsalda olsun gözümüz kulağımız siz muhtarlarsınız. Önümüzdeki süreçte sık sık bir araya geleceğiz. Mahallelerimizin sıkıntılarını, çözüm yollarını birlikte tartışıp aşacağız” dedi.