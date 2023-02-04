Menteşe Ziraat Odasında Mehmet Baştuğ güven tazeledi

Menteşe Ziraat Odası'nın 26'ncı genel kurulu Menteşe Öğretmenevinde yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Baştuğ üyelerin oyları ile tekrar güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

Genel kurulda divan Başkanlığını Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş yaparken, genel kurula katılan misafirler tek tek söz alarak genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Genel kurulun açılışında konuşan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, yerinde hizmet anlayışı ile 2019-2022 yılları arasında 66 mahallede 2 bin 676 işlem gerçekleştirdiklerini söyledi. Baştuğ, “Odamız çalışma alanı içinde yer alan Marmaris ve Datça ilçelerimizde yeni üye kayıt işlemleri gerçekleştirdik. Marmaris'te 785 ve Datça'da ise Bin 835 üye kaldı yapıldı. 2021 yılında meydana gelen büyük orman yangınlarında Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına Menteşe Ziraat Odası olarak kampanyaya katılım sağlarken, odamız üyesi çiftçilerimize dağıtılmak üzere 65 bin 306 TL'lik yardım gönderildi. Odamız ve Muğla Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Güvenli traktör kullanımı ve diğer traktör kuralları' eğitim ve bilgilendirme toplantıları Gazeller ve Bayır mahallelerimizde gerçekleştirildi. 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirilen İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplantılarında üreticilerimizin bölgelerinde yaşadıkları sorunlar kitap haline getirilerek Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne, Bakanlıklarımıza ve bölgemizin milletvekillerine ulaştırıldı. Bu sorunlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzun çiftçilerimize, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Menteşe Ziraat Odası'nın kongresine CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, ilçe Ziraat Odası Başkanları, oda ve birik başkanları, muhtarlar ve delegeler katıldı.