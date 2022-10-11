Menteşe'de 14 farklı branşta spor ve dans kursu

Kurs başvuruları, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar 17 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak. Zihni Derin İş Merkezi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi, Ali Fuat Özge Spor Tesisi, Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı ve Menteşe Belediyesi'ne bağlı Kötekli Gençlik Merkezi'nde verilecek kurslara katılımın her dönem arttığını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kurslara katılan vatandaşlarımız hem eğitim alıyor becerilerini geliştiriyor, hem de kurs ortamında yeni dostluklar kurarak sosyalleşiyorlar. Belediye olarak asli görevlerimizin yanı sıra halkımızın her kesimine hitap eden kurslar, etkinlikler ve projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Karate, Zumba, Jimnastik, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Yoga, Pilates, Tango, Latin Dansları, Satranç, Voleybol, Öz Savunma, Hip hop ve Break Dans olmak üzere toplam 14 farklı branşta verilecek kış kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar; Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bireysel başvuru yapabilecekleri gibi 0252 214 48 80 (6321) numaralı telefondan veya www.mentese.bel.tr adresinden detaylı bilgi alabilecekler.