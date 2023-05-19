Menteşe'de 19 Mayıs coşkusu gece de sürdü

Menteşe Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Cumhuriyet Meydanındaki Fener alayı ve konser ile kutladı.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün eşliğinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayı sonrası vatandaşlar Cumhuriyet meydanında konser ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar.