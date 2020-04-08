Menteşe'de 23 Nisan temalı resim ve şiir yarışması

Menteşe Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yılı nedeniyle “23 Nisan Evde Şiir okuma ve resim yarışması” düzenliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş okul öncesi, 7-10 yaş ilkokul ve 11-15 yaş kategorilerinde düzenlenen 23 Nisan temalı yarışma kapsamında ebeveynler, çocuklarının şiir okuma videolarını veya yaptıkları resimlerin fotoğraflarını 18 Nisan tarihine kadar, 23nisan@menteşe.bel.tr adresine gönderebilecekler.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında ise dereceye giren çocuklar sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecek. Yarışmanın sonuçları 23 Nisan Perşembe günü Menteşe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bu yıl Meclisimizin kuruluşunun 100. Yılı olması nedeniyle 23 Nisan temalı bir yarışma düzenledik. Amacımız korona virüs nedeniyle evlerinde vakit geçiren çocuklarımızın ve aile bireylerinin sıkılmaması şiir okuyarak ve resim yaparak eğlenceli vakit geçirmeleri. Ebeveynler de çocuklarının yanında olarak, şiir ve resimleri bize yollamak suretiyle bu etkinliğin bir parçası olacak” dedi.