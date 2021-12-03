Menteşe'de 5 kilometre dere temizliği yapıldı

Yapılan çalışmalar kapsamında Menteşe'de 5 bin 200 metre dere temizliği tamamlandı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kış aylarındaki yağışların oluşturabileceği baskınlar ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için 13 ilçede dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Menteşe'de çalışmalarını yürüten MUSKİ ekipleri 5 bin 200 metrelik dere temizliği çalışması yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Menteşe'de Akkaya, Gülağzı, Kötekli, Muslihittin, Yenice, Yerkesik ve Yeniköy Mahalleleri ile Saburhane Değirmendere, Karamuğla Deresi'nde çalışmalarını tamamladı.

Bölgede ve diğer ilçelerde ekiplerin dere temizliği çalışmaları devam ediyor.