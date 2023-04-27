Menteşe'de 563 kilo kaçak et yakalandı

Muğla'da menşei belli olmayan 563 kilo ete el konulurken, yakalanan etler geçici olarak Büyükşehir Belediyesi soğuk hava deposuna imha edilmek üzere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Bayır Mezarlık Polis Kontrol noktasında ihbar üzerine bir aracın içinde etiketsiz, menşei belli olmayan ve taşıma koşulları uygun olmayan 563 kilo et ele geçirildi. Etin Bodrum'dan Menteşe'ye nakli yapıldığı öğrenilirken, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından imha edilmek üzere yedd-i emine alındı.

Konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı açıklanırken, vatandaşların şüphe duydukları olaylarda Alo 174 ihbar hattına veya ‘0501 174 0 174' whatsapp ihbar numaralı hatta ihbarda bulunmaları istendi.