Menteşe'de ahır yangını eve sıçramadan söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Akkaya (Dirgeme) mahallesinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında M.Ö isimli şahsa ait ahırda yangın başladı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve sıçramadan söndürülen yangında ahır içerisinde bulunan saman balyalarının yandığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.