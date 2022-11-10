Menteşe'de' Ataya Saygı' masa tenisi turnuvası

Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.

Menteşe Belediyesinden kurs alarak lisan kazanan sporcular arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası Konakaltı İskender Alper Kültür merkezindeki final karşılaşması ile sona erdi. Karşılaşmalar sonucunda veteran erkek branşında Servet Emiroğlu birinci, Ali Karayazı ikinci, Mesrur Sabanoğlu ve Ahmet Tealeb üçüncü olurlarken; veteren kadınlar branşında Gülsiye Fidan birinci, Deniz Yılmaz ikinci, İlkay Aksüt ve Nezik Tekin üçüncü oldular.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “10 Kasım Ataya Saygı etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlediğimiz masa tenisi turnuvasının final ayağı çok çekişmeli geçti. Belediyemizden aldıkları kursların sonunda elde ettikleri başarılar ile lisanslı sporcular olarak sportmence yarışan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, şampiyonlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.