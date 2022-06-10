Menteşe'de atıklar tek merkezde toplanıyor

Kısa bir süre önce inşaatı tamamlanan Bayır Mahallesindeki Menteşe Belediyesi Atık Getirme Merkezi Bakanlıktan gerekli onay belgesini almasının ardından hizmet vermeye başladı. Kâğıt, karton, kompozit, plastik atıklar, metal atıklar, cam atıklar, ahşap atıkları, tekstil atıkları, atık pil ve akümülatör, elektronik atıklar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, florasan lambalar ve diğer civa çeren atıklar, beton, tuğla, kiremit ve seramik atıkları burada depolanarak bertaraf edilmek üzere yetki belgesine sahip tesislere gönderiliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak projelendirilen tesisin sıfır atık yönetmeliği çerçevesinde işletileceğini kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Hizmet vermeye başlayan bu merkezimizde her atık kendine ayrılan alanda depolanarak diğer atıklarla karışmadan bertaraf edilmeye gönderilecek. İsteyen vatandaşlarımız da tesisimize gelerek atıklarını bırakabilecekler. Atıkların doğaya ve çevreye zarar vermeden tek bir noktada toplanmasını sağlayacağız” diye konuştu.