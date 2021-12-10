İhlas Haber Ajansı

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Menteşe'de baca yangını

Menteşe ilçesi Akyol Mahallesinde sabah saatlerinde baca yangınından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.


Muğla'nın Menteşe İlçesi Akyol mevkiinde bulunan bir fırında yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 ve polis ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi.


Yangının önce fırının bacasından, ardından üst katta oturan bir vatandaşın dışarı koyduğu soba kovasından çıktığı iddia edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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