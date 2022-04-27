Menteşe'de bahar renkleri çiçek açtı

Karanfil, sardunya, mine, mavi papatya gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra; ithal kartopu, gül, alev çalısı, şimşir, kekik, mercanköşk, lavanta, biberiye, adaçayı kayısı, erik, şeftali, zeytin ve meyve fidanlarının satışının yapıldığı, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki 10 bin metrekarelik alana kurulu bitki satış noktasını vatandaşlar da sık sık ziyaret ediyorlar.

Bahar aylarının başlaması ile Menteşe Belediyesi bitki satış noktasında açan renk renk çiçeklerin, mor salkım tünelinin ve çim alanların göz kamaştıran bir görüntü oluşturduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bitki satış alanımızda şuanda; binlerce farklı çiçeğe, yeşil alanlarımıza, mor salkı tünelimize cıvıl cıvıl kuş sesleri eşlik ediyor. Kendi ürettiğimiz bitkilerimizin satışını yapmaya, halkımızın bitki satış noktasındaki yoğun talebine cevap verebilmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızı bitki satış noktamızı ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.