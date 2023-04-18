Menteşe'de bayram mesaisi

Menteşe Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı tatili süresince bayram mesaisi yapacaklar.

Devam eden çalışmaların aksamaması ve yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı Menteşe Belediyesi personelinin bayram tatilinde de çalışacağını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ramazan Bayramı tatili süresince sahada görev yapan birimlerimiz aktif olarak çalışmaya devam edecekler. Tatil boyunca devam eden çalışmalarımızın aksamaması ve halkımızın huzurlu bir şekilde tatilini geçirmesi için ekiplerimiz aktif olarak görevlerinin başında olacaklar” dedi.