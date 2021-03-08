Menteşe'de bir kişi evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Mahallesinde evde yalnız yaşayan Mehmet Bülbül isimli vatandaş akrabaları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin şahsın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.