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Menteşe'de çalılık yangını

Muğla’nın Menteşe İlçesi Düzeyn mevkiinde çıkan ot yangını çalılık alana sıçradı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düzeyn mevkiinde çıkan ot yangını çalılık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Düzeyn mevkii atış poligonunun hemen yanında bulunan metruk bir binanın bulunduğu alanda başlayan ot yangını, rüzgarın da etkisi ile çalılık alana sıçradı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, 1 helikopter ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Çalılık alana sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

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