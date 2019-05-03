Menteşe'de Camilere Ramazan Temizliği

Menteşe'deki ibadethanelerin temizliğini periyodik olarak yapan Menteşe Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala camilerde temizliğini arttırdı. 4 kişilik Cami Temizlik Timi, Ramazan ayı boyunca her gün camilerin dip köşe temizliğini yapacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'de bulunan ibadethanelerin temizliğini periyodik olarak yaptıklarını belirterek, “İbadethanelerimiz bizim kutsal, manevi yerlerimiz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı yerlerde ibadetlerini yapmaları, bizim için çok önemli. Bu amaçla kurduğumuz cami temizlik timimiz ile ibadethanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Bu çalışmamızı Ramazan Ayı içerisinde ise arttırıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak her konuda vatandaşlarımızın yanındayız ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Halıları özel makinelerle yıkayan 4 kişilik ekip, ayrıca camları ve ayakkabılıkları, kapıları, mihrap, kürsü, minber gibi camilerin her yerini, dip köşe temizliyorlar. Menteşe Belediyesi, ibadethanelerin temizliğinin yanı sıra camilerin bakım, onarım ve tadilatlarını da düzenli olarak yapıyor.