Menteşe'de can dostlar unutulmadı

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan can dostu sokak hayvanlarına mama ve yem desteğine devam edildi. Menteşe Belediyesi'ne bağlı ekipler can dostların yemek bulmada sorun yaşamamaları için şehrin belli noktalarına mama, su ve yem bıraktı. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlar Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilecek, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilecekler.