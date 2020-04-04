İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menteşe'de ‘Can Dostlara' mama takviyesi

Menteşe Belediyesi ekipleri, Korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan karantina sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler ilçe merkezindeki sahipsiz sokak hayvanları için kedi ve köpek evlerine mama takviyesi yaptı.


Korona virüs için alınan sağlık tedbirleri kapsamında işletmelerin kapatılması nedeniyle can dostlarımız olan sokak hayvanlarının besin bulmakta zorlanmaması için Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından kedi ve köpek evlerine mama takviyesi yapıldı. Mama takviyesinin yanında kedi ve köpek evlerine yeni mama kapları da monte edilerek sokak hayvanlarının mamalara daha kolay ulaşmaları da sağlandı.


Menteşe Belediyesi ekipleri kedi ve köpek evlerinin yanı sıra Menteşe'de bulunan pek çok parka ve çeşitli bölgelere de düzenli aralıklarla mama bırakarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamasını sağlıyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.