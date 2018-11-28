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Menteşe'de ÇEKÜL Akademi Eğitimi

Türkiye’nin farklı belediyelerinde görev yapan mimarlar, inşaat mühendisleri, arkeologlar ve şehir plancıları; Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından düzenlenen Akademi Eğitimi kapsamında Menteşe ilçesinde bir araya geldiler.

Türkiye'nin farklı belediyelerinde görev yapan mimarlar, inşaat mühendisleri, arkeologlar ve şehir plancıları; Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından düzenlenen Akademi Eğitimi kapsamında Menteşe ilçesinde bir araya geldiler.


“Görkemli bir geçmişten bugüne tarihi bir kenti kurgularken; Muğla örneği” temasıyla düzenlenen eğitimin açılış toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No' lu hizmet binasında gerçekleştirildi.


Açılışta konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'de korumacılık bilincinin 70'li yıllarda başlayarak, günümüze kadar güçlenerek geldiğini ifade etti.


Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Menteşe'nin kültürel ve yapısal miraslarına sahip çıktığının altını çizen Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak bizden önceki yerel yönetimlerden bize miras kalan korumacılık bilincini daha da geliştirerek tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 3 tescilli yapımızı yeniledik ve halkımızın kullanıma açtık. Tarihsel yapı ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaya orijinalliğini bozmadan geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” dedi.


Konuşmaların ardından Menteşe Belediyesi Etüd Proje Müdürü Yeliz Durmaz, Menteşe Belediyesi tarafından yenilenen tescilli yapılar olan Kültür evi, ek hizmet binası ve Narlı Kahvesinin restorasyon çalışmalarını hazırladığı slayt sunumla katılımcılara anlattı.

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