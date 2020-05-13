Menteşe'de çocuklar parklara akın etti

Menteşe'de bulunan parklara adeta akın eden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının azalmasının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatıldığı Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 10 Mayıs günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmıştı. Bugün ise 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde çocukların 4 saatlik sokağa çıkacağı açıklamalarının yapılmasının ardından parklarda çimler kesildi, ilçe genelinde oyun alanları dezenfekte edildi. 14 yaş altı çocuklar bugün saat 11:00 itibariyle aileleri ile parklara akın etti. Maskeleri ile parklarda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.