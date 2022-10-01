Menteşe'de dolu dolu şenlik

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen kültür ve sanat şenliği kültürel ve sanatsal etkinliklerle devam ediyor.

Ebru sanatçısı Uğur Taşatan'dan ‘Teşrin' sergisi

Türk Ebru Sanatının genç ustalarından Uğur Taşatan kişisel sergisi ‘Teşrin' ile Menteşeli sanatseverlerin huzuruna çıktı. İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezinde açılan sergi ebru severlerin büyük beğenisini topladı.

Serginin açılışında ebru ustası Uğur Taşatan ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ebru sanatı bizimde çok sevdiğimiz bir sanat dalı. Bu anlamda biz de belediyemiz bünyesinde kurduğumuz atölyemizde uzun yıllardır ücretsiz olarak ebru kursları veriyoruz. Kursumuz çok da ilgi görüyor. Uğur Taşatan'ın eserleri çok güzel. Kendisine sanat hayatında başarılar diliyorum” dedi.

‘Komiser Pamuk' çocukları güldürdü

7'inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği çerçevesinde sahnelenen “Komiser Pamuk” adlı müzikli çocuk oyunu Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelendi. Tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatro oyunu öncesinde salonu ziyaret eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, iyi seyirler diledi.

Başkan Gümüş, “Çocuklar, Menteşe Belediye Tiyatrosunun sahnelediği oyunları çok seviyor. Bu nedenle şenlik programına tiyatro oyunları da dâhil ettik. Oyunda çocuklar hem eğleniyor, hem de sahne sanatları hakkında bilgi sahibi oluyorlar” dedi.

Komiser Pamuk, Doli, Baş Komiser Bobo, Yaşlı Kaplumbağa Turbo ve Tilki Çekçek isimli karakterlerin yaşadıkları macerayı fabl türünde anlatan tiyatro gösterisinde çocuklar oyun sırasında çalan birbirinden hareketli şarkılar ile de bol bol dans ederek gönüllerince eğlendiler.

Zahire pazarında şiir ve türkü dinletisi

Zahire Pazarından düzenlenen Şiir ve Türkü dinletisi büyük beğeni topladı. Muğla Sanatseverler Derneği ve Tazelenme Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik Hamdi Demirtaş'ın Türkü dinletisi ile başladı.

Şiir ve Türkü dinletisinde bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak 8. yılımızdayız. Bu 8 yılın 7'sinde kültür ve sanat şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Muğla olarak bakıldığında önceki dönem belediye başkanlarımız bu şenlikleri 30 yıldır devam ettiriyor. Biz belediyeciliği sadece alt yapı yapan su getiren bir belediye olarak görmüyoruz. Menteşe Belediyesi olarak insana dokunan, çocuğa, gençlere dokunan, sanata kültüre önem veren, tarihi ve kültürüne sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz” diye konuştu.