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Menteşe'de domates yüklü kamyon devrildi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde bulunan akıllı kavşakta domates yüklü kamyon devrildi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan akıllı kavşakta domates yüklü kamyon devrildi.


Kaza, Menteşe İlçesi Denizli-Marmaris yol ayrımındaki akıllı kavşakta meydana geldi. 48 RU 816 plakalı A.A. idaresindeki domates yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, trafik iki yönlü olarak durduruldu. Sabah mesai saati öncesi meydana gelen kaza nedeniyle Antalya, Aydın ve Denizli karayolunun geçiş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Domateslerin belediye ekipleri tarafından toplanması, kamyonun ekipler tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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