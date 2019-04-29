Menteşe'de Dünya Dans Günü etkinliği

12 farklı dans topluluğunun gösteri sunduğu etkinlik vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Menteşe Çocuk Bilim Parkında düzenlenen etkinlikte, dansın sanatın önemli bir dalını oluşturduğunu belirten Menteşe belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yaşadığımız kent Menteşe sevginin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir kent. Keşke tüm Türkiye Muğla gibi, Menteşe gibi olsa. Bugün bu güzel kentimizde sanatın ortak dili olan Dünya Dans Günü'nü kutluyoruz. Amacımız tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan dans aracılığıyla sizleri bir araya getirmek, dansın evrenselliği içinde eğlenmek ve günü coşkuyla kutlamak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin değerli hocaları ve dans topluluklarının katkılarıyla düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Dünya Dans Günü etkinliği Menteşe Belediyesi Halk Oyunları, hip hop, zumba ve dans toplulukları, MSKÜ Rekreasyon Topluluğu, Büyükşehir Belediyesi bale gösteri ve Karnaval Dans Akademisi'nin gösterileriyle kutlandı. Zeybek, Viyana valsi, zumba, hip hop, bale, salsa, tango, bachata gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, Menteşe Belediyesi Dans Topluluğu'nun madde bağımlılığına dikkat çekmek adına yaptığı “Yolun Sonu” koreografisi dikkat çekti.

İlk kez 1982'de kutlanan Dünya Dans Günü, aynı zamanda Fransız bale sanatçısı Jean-Georges Noverre'nin doğum günü. UNESCO ve Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından 29 Nisan "Dünya Dans Günü" kabul edilen bu gün, Menteşe Belediyesi tarafından her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.